Şırnak’ta terör operasyonlarında yakalanan 58 şüpheliden 1'i tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 58 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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