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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Şırnak'ta "Halk Buluşmaları" programında konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Şırnak'ta "Halk Buluşmaları" programında konuştu:

ŞIRNAK (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Daha iki gün önce Avrupa’daki gazetelerin manşetlerinde ne diyor? 'Tayyip Erdoğan gitsin.' Siz kimsiniz, bu millet adına konuşuyorsunuz? Bu millet sandığa da gider size gününüzü de gösterir." dedi.

Şırnak'ta Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında konuşan Yıldırım, kente çukur-barikat olaylarının yaşandığı dönemde geldiğini o gün ile mukayese edildiğinde şehrin bambaşka bir çehreye büründüğünü söyledi.

Daha önce insanların terör korkusundan erkenden kepenk kapatıp eve gittiğini anımsatan Yıldırım, "Neden? Can korkusundan. Terör, gözyaşı, evladını kaybeden analar, askerini, polisini şehit veren devlet vardı. Ama bugün Bestler-Dereler'de, Kato Dağı'nda, Gabar'da, Cudi'de terörün kökünü kazıdık, kazıyoruz. Şimdi artık terör zamanı değil, zaman kardeşlik zamanı." diye konuştu.

Yıllarca terör yüzünden Şırnak'a yatırım yapılmadığını dile getiren Yıldırım, terörden temizlenmesiyle 20 yılda kente 58 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti.

Yıldırım, terörle mücadele içerisinde olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Asıl mücadelemiz ülkemizde kardeşi kardeşe düşman eden emperyalist güçlerledir. PKK, PYD, YPG adı ne olursa olsun, FETÖ, DEAŞ bu terör örgütlerinin Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin dertleri ile dertlenmek gibi bir sorunu yok. Ancak Kürtlerin de Türklerin de Anadolu coğrafyasında bir ve beraber yaşamaya yemin etmiş, azmetmiş, bu aziz milletin PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütleriyle bir sorunu var."

- "Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma zamanı"

14 Mayıs'taki seçimlerin önemine işaret eden Yıldırım, sandıklara gidilmesi çağrısında bulundu.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim bizden çok Amerika'yı, Avrupa'yı Orta Doğu'yu ilgilendiriyor. Bütün dünya bu seçimlere bizden daha çok kulak veriyor, daha çok ilgileniyor. Daha iki gün önce Avrupa'daki gazetelerin manşetlerinde ne diyor? 'Tayyip Erdoğan gitsin.' Siz kimsiniz, bu millet adına konuşuyorsunuz? Bu millet sandığa da gider size gününüzü de gösterir​​​​​​​. Ne zamandan beri siz Türkiye'yi Afrika’daki gibi dünyanın diğer bölgelerindeki sömürgeleriniz gibi talimatla yönetmeye çalışıyorsunuz? Bu millet sizin sözünüze itibar eder mi? Şırnak, bunlara cevap vermenin zamanı geldi. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkma zamanı. Sandıklara atılacak oylarla bunlara hak ettikleri cevabı vereceksiniz."

​​​​​​​- "Şırnak’ın başına talih kuşu kondu"

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Yıldırım, 11 ili etkileyen depremde 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti.

"Bu büyük felaketin bedeli 100 milyar dolar. Bu olaydan kısa bir zaman geçti ve Şırnak dedi ki; 'Hiç merak etmeyin o zararın tamamını ben karşılıyorum.' Birkaç gün önce Şırnak’ın başına talih kuşu kondu ve petrol bulundu. Allah'a ne kadar şükretsek azdır." ifadelerini kullanan Yıldırım, petrolün yöre halkına iş ve aş getireceğini kaydetti.

Programda, Şırnak milletvekili adayları da birer konuşma yaptı.

Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü, talepleri dinledi.

Ardından Cizre ilçesine geçen Binali Yıldırım, partisinin seçim bürosunu ziyaret etti, partililerle görüştü.



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