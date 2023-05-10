Şırnak’ta tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 3 kişi yaralandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Abdullatif Atan’ın kullandığı 47 PE 732 plakalı hafif ticari araç, ilçenin Alakamış köyü mevkiinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki M.A, A.B. ve M.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden sürücü Atan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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