Şırnak'ta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bölge Müdürlüğü açıldı

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ŞIRNAK (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şırnak Bölge Müdürlüğü hizmete girdi.

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünce oluşturulan bölge müdürlüğü, valilik binasının 3 katında hizmet vermeye başladı.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğüne vekaleten atanan Oğuz Şahin'i makamında kabul ederek kurum hakkında bilgi aldı.



Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölge müdürlüğünün kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şırnak'ta hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Şırnak petrolün ve ekonominin başkenti olacak. Bölge müdürümüze başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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