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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi'de afetlere karşı farkındalık eğitimi verildi

AA

Silopi'de afetlere karşı farkındalık eğitimi verildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 300 kişiye yönelik afetlere karşı yapılması gerekenlerle ilgili eğitim semineri verildi.

Silopi Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen eğitime, Silopi Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, usta öğreticiler ve vatandaşlar katıldı.

İş güvenliği uzmanı ve afet eğitici eğitmenliği uzmanı Hakkı Kaya tarafından katılımcılara, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılması gerekenlerle ilgili sunum yapıldı.

Seminer iletilen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilen, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün daha önce de afet anında nasıl hareket edileceği, nasıl tedbirler alınacağına dair kurumlara birçok eğitim verdiğini belirtti.

Silopi Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü olarak aile okulu çerçevesinde acil afet eğitimi farkındalık kursunu 300 vatandaşa. verdiklerini ifade etti.

Uzman Hakkı Kaya da eğitim seminerinin güzel geçtiğini ifade ederek, seminere ilginin de yüksek olduğunu, özellikle depreme yönelik bilgilendirme yaptıklarını belirtti.



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