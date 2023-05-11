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Şırnak'ta kırsalda toplanan yılan yastığı bitkisi ihraç ediliyor

AA

Şırnak'ta kırsalda toplanan yılan yastığı bitkisi ihraç ediliyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak kırsalında yetişen yılan yastığı bitkisi toplanarak ihracatı yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, endemik tür olması dolayısıyla ihracatı kotaya tabi olan ve kendiliğinden yetişen yılan yastığı bitkisi, büyük çoğunluğu Şırnak olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde dağlık alanlarda her yıl nisan ve mayıs aylarında toplanıyor.

Toprakta soğanının bırakılması şartıyla toplanan bitkinin bu yılki ihracat kotası, 750 ton olarak belirlendi.

- Kırsal alandaki vatandaşlara gelir kapısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, AA muhabirine, doğada kendiliğinden yetişen bitkinin, köylüler tarafından toplandığını ve 2 ay boyunca köylülere gelir kapısı olduğunu söyledi.

Bu yıl belirlenen 750 tonluk kotanın yarısının, Şırnak'tan Irak'a ihraç edildiğini belirten Altan, çiftçilere bitkinin doğadan toplanması noktasında gerekli eğitimleri verdiklerini bildirdi.

Altan, "Bizim için önemli olan, bu bitkinin korunması, ileriki nesillere aktarılmasıdır. O yüzden soğanlı sökümlere kesinlikle izin vermiyoruz. Çiftçilerimizi bu konuda bilinçlendiriyoruz." diye konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Alp de üniversite olarak bitkiyi bölgelerde takip ettiklerini, komisyon üyelerince yapılan incelemelerin ardından bakanlığa kota ile ilgili rapor verdiklerini anlattı.

Türkiye'deki doğal çiçek soğanlarının koruma altına alındığını ve bunların toplanması ve satılmasının özel izne tabi olduğunu aktaran Alp, şöyle konuştu:

"Yılan yastığı bitkisi de koruma altındadır. Özellikle eskiden coğrafyamızda tüketiliyordu. Ama sebze kültürü yaygınlaşınca kullanımı azaldı. Ama hala Irak'ta sebze olarak tüketilmektedir. Irak'a ihracat yapılıyor."

Siirt Tarım Kredi Kooperatif Başkanı Şemsettin Çelik ise bitkinin, toplandığı 2 ay boyunca yaklaşık 3 bin aileye maddi katkı sağladığını söyledi.

Bitkinin kişi başı yaklaşık 40-50 kilogram civarında toplandığını dile getiren Çelik, "Yıllık bölgeye 15 milyon lira gelir söz konusu. Böylelikle hem köylüler kazanıyor hem ihracatçı firmalar kazanıyor." dedi.

Bitki toplayan köylülerden Güler Sevim de nisan ve mayıs aylarında topladıkları bitkiyi satarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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