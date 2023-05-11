Şırnak'ta 200 arıcıya arılı kovan ve malzeme desteği sağlandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 200 arıcıya yüzde 50 hibe destekle arılı kovan, boş kovan ve çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Valiliğin yürüttüğü "Şırnak Kırsalda Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresinin katkısıyla il genelindeki 200 arıcıya 5 bin arılı kovan, 5 bin boş kovan, 200 takım koruyucu maske ve eldiven, 10 bin kilogram temel petek ile 5 bin kilogram arı yemi dağıtıldı.

Şırnak-Siirt kara yolunun sanayi mevkisinde düzenlenen törende konuşan Vali Osman Bilgin, Şırnak'ın hayvancılık ve maden potansiyeli bakımından zenginliğine işaret etti.

Kentin arıcılıkta da zengin floraya sahip olduğunu ifade eden Bilgin, "Bitki ve endemik bitki çeşitliliği açısından ve aynı zamanda coğrafyanın sağladığı avantajlarla, arıcılıkta ve kaliteli bal üretiminde ilimiz çok önemli noktalara geldi, gelecek." dedi.

Bölgede geçmişte terör nedeniyle bu üretimden ve gelişimden bahsedilemediğine dikkati çeken Bilgin, geçmişte ilin gündeminin hep terör olduğunu kaydetti.

Bilgin, "Çok şükür Şırnak için artık bir arıcılık şehri diyebiliriz. Hatta arıcılıkta, kaliteli bal üretiminde Türkiye'nin 3-4 ilinden biri olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de kentin tarım ve hayvancılıkta gelişmekte olan bir il olduğunu belirterek, çiftçilerin küçükbaş hayvancılıktan sonra en fazla geliri arıcılıktan elde ettiğini söyledi.

"Bölgede 800 kişi arıcılıkla uğraşıyor, 70 bin arılı kovan var." diyen Demirel, uygulanan proje ile amaçlarının bölgedeki arıcıları desteklemek ve arıcılığı geliştirmek olduğunu kaydetti.

Destek alan çiftçilerden Sevgi Beler, Şırnak’ın bitki çeşitliliği ile arıcılığa uygun meralarının olduğunu dile getirerek, arıcılıkta gelişme sağlamak istediğini anlattı.



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