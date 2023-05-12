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Öğrenciler Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol kuyusunu ziyaret etti

AA

Öğrenciler Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol kuyusunu ziyaret etti

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta öğrenciler, Gabar Dağı bölgesinde günde 1200 varil petrol çıkarılan Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu alanını gezdi.

Şırnak Üniversitesi ve Mesleki Teknik Lisesinde eğitim gören 70 öğrenci, Valilik tarafından Gabar Dağı bölgesinde üretime alınan Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusuna getirildi.

Öğrenciler burada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA) sahasında görevli ekiplerce çıkarılan petrole ilişkin bilgilendirildi.

Şırnak Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerinden Merve Polat, ilk defa Gabar Dağı'na çıktığı için heyecanlı olduğunu, güzel manzaralar eşliğinde buraya geldiklerini söyledi.

Polat, kentte petrolün çıkmasının hem kent hem de bölge için büyük bir gelişme olduğunu belirtti.

Cemile Yılmaz da "Şırnak'ta yaşanan terör olayları belki kenti biraz gelişmede geciktirmiş olabilir ama bulunan petrol gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Gabar Dağı'nda petrolü yakından görmek çok iyi oldu, emeği geçen herkese teşekkürler." diye konuştu.

Muhammed Kızılkaya da petrolün ülke, bölge ve kent için büyük katkısı olacağını dile getirdi.

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