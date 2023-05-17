2. Uluslararası Cudi Kupası Tenis Turnuvası, 22 Mayıs'ta Şırnak’ta başlayacak

ŞIRNAK (AA) - Şırnak, 22-27 Mayıs tarihlerinde 2. Uluslararası Cudi Kupası Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonu, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta yapılacak turnuva için hazırlıklar sürüyor.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, turnuvaya yönelik çalışmaları yerinde inceleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'dan bilgi aldı.

Vali Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık petrol, turizm ve sporla anıldığını söyledi.

Turnuva ile gençlerin tenise olan ilgisinin arttığını ifade eden Bilgin, "Bu yıl değişik bir farkındalık yapıyoruz. Gabar'daki şehit Aybüke Yalçın petrol kuyusu alanında bir tenis kortu yapıp, orada da gösteri maçı yapacağız." dedi.

Bilgin, şöyle devam etti:

"Şunu göstereceğiz, artık Cudi, Gabar tenisin dağları. Burada artık olumsuzluklardan değil, olumlu şeylerden, şehrimizin ekonomik, sosyal ve sportif gelişiminden bahsedeceğiz. Bu yıl konser kısmını kaldırdık hem seçim var hem de şehitlerimiz var. Sportif kısmına daha yoğunluk verip, şehrimizin spora olan ilgisini daha üst seviyelerde göstermeye çalışacağız."

Güzel bir turnuva olacağını ifade eden Bilgin, "Yerli ve yabancı 85 sporcu ve toplamda 250 misafirin katılmasını bekliyoruz, müracaatlar devam ediyor. Herkesi şimdiden Cudi Cup'a davet ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilgin ve beraberindekiler kortlarda spor yapan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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