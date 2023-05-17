Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı nisan ayında 34 bin 754 yolcuya hizmet verdi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, nisan ayında 34 bin 754 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın bu yılın nisan ayına ilişkin istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre havalimanının nisan ayında iç hat yolcu trafiği 34 bin 754 olurken, iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 434'e ulaştı. Yük trafiği ise 314 ton oldu.

Son 4 ayda da yolcu trafiği 117 bin 418, uçak trafiği 1175, yük trafiği ise 1093 ton olarak gerçekleşti.

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