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Şırnak'ta Dicle Nehri kenarındaki kullanılmayan arazide karpuz yetiştiriliyor

AA

Şırnak'ta Dicle Nehri kenarındaki kullanılmayan arazide karpuz yetiştiriliyor

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki kullanılmayan araziler karpuz tarlalarına dönüştürüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Kendi kendine yetebilecek bir Şırnak" sloganıyla kentte sebze ve meyve yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla çiftçilere yeni alanlar oluşturmak için çalışma başlatıldı.

Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilerin karpuz yetiştiriciliğine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Yürütülen çalışmayla bu yıl üretici Barış Sögür, nehir kenarındaki 180 dönüm alanda karpuz yetiştirmeye başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AA muhabirine, Dicle Nehri kenarındaki çorak arazileri tarıma kazandırmak istediklerini söyledi.

Çiftçilere gerekli eğitimleri vererek bölgede kullanılmayan çorak arazileri değerlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Demirel, geçen yıllarda ilde yüzde 8 olan sebze üretiminin yüzde 17'ye yükseldiğini belirtti.

- "İyi bir verim alınacağını düşünüyoruz"

Bu yıl hedeflerinin sebze üretimini yüzde 20'ye çıkarmak olduğunu kaydeden Demirel, şöyle konuştu:

"Sebze üretiminin yapıldığı 12 bin dekarlık alanı yaklaşık 25 bin dekara çıkartmayı planlıyoruz. Dicle Nehri kenarı suya yakınlığı ve toprak yapısı dolayısıyla karpuz yetiştiriciliğine çok uygun. Karpuz nehir kenarlarında daha iyi verim alınan bir ürün. Biz de çiftçilerimize bunu önerdik ve inşallah iyi bir verim alınacağını düşünüyoruz. Bu anlamda atıl durumda olan arazilerimizi sebze ve meyvecilik alanında değerlendiriyoruz."

- "Devlet her türlü desteği sağlıyor"

Çiftçi Barış Sögür de daha önce Adana'nın Karataş bölgesinde yaptığı işi artık kendi memleketinde yapmaya karar verdiğini kaydetti.

Geçen yıl başka bölgede 100 dekar alanda karpuz ektiğini ve iyi bir verim elde ettiğini anımsatan Sögür, bu yıl 180 dönümlük arazide 75 bin karpuz fidesini toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Bu yıl dekarda 8 ton verim beklediklerini ifade eden Sögür, şöyle devam etti:

"180 dönüm arazide karpuz yetiştiriyoruz. Haziran ayı ortasında hasat yapmayı planlıyoruz. Bütün çiftçilere tavsiye ediyoruz. Kendi memleketlerinde üretim yapmaları gerekiyor, bunun için devlet her türlü desteği sağlıyor. Arazilerimiz çok yeter ki üretim yapılsın. Verimli topraklarımız var. Şu an yanımızda yaklaşık 6 ay çalışabilecek 40 işçi var. İşçiler daha önce Adana veya başka bölgelere çalışmak için gidiyorlardı."

Tarlada çalışan Sebahat Kiraz ise daha önce mevsimlik işçi olarak Adana'ya gittiğini, kendi memleketinde iş bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Hatun Kayıcı da artık mevsimlik işçi olarak başka illere gitmek istemediklerini anlattı.

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