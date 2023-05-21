2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası yarın Şırnak'ta başlayacak

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ŞIRNAK (AA) - 2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na 22-27 Mayıs tarihlerinde Şırnak ev sahipliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, yarın başlayacak.



ŞÜ yerleşkesinde 2 kapalı ve 4 açık kortta yapılacak turnuva için kentte hazırlıklar tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, AA muhabirine, yarından itibaren bir hafta boyunca Cudi Dağı eteklerinde raket seslerinin yankılanacağını söyledi.

Turnuvaya 7 ülkeden yaklaşık 70 tenisçinin katılacağını ifade eden Ayar, "Çok iyi bir turnuva olacak. Bir hafta boyunca sporculara ve tüm misafirlere iyi bir ev sahipliği yapacağız. Şırnak artık sporla, sanatla, kültürel dokusuyla anılıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Bu oluşuma katkı sunmak istiyoruz. Bütün sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gabar Dağı'nda petrol keşfi yapılan "Şehit Aybüke Yalçın-1" kuyusu mevkisinde düzenlenecek gösteri maçıyla turnuvanın açılışı gerçekleştirilecek.





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