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2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Gabar Dağı'nda gösteri maçı ile başladı

AA

2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, Gabar Dağı'nda gösteri maçı ile başladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen "2. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası" Gabar Dağı'nda petrol keşfi yapılan Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusunun bulunduğu alanda gösteri maçıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı 4 açık kortta gerçekleştirilecek turnuvaya, Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den 66 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılışı dolayısıyla Gabar Dağı'nda petrol keşfi yapılan Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu mevkiinde gösteri maçı organize edildi.

Şırnak Valisi Osman Bilgin beraberinde Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile alana gelerek, TPAO saha sorumlusu Mehmet Oğuz Şahin'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın açılışını Şehit Aybüke Yalçın-1 kuyusu mevkiinde yaparak, bu çalışmayı duyurmak istediklerini söyledi.

Petrolde dışa bağımlılığı azaltmak için burada verilen mücadeleye dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya eskiden maalesef terör hakimdi ama artık devletimiz tamamen bu dağlara hakim. Burası artık terör değil, petrol dağları. Aynı zamanda Cudi Dağı'nda çok büyük kömür rezervleri de var ve bu yıl yeni keşifler de yapıldı. Özellikle bulunduğumuz saha ülkemizin ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor. Dünya standartlarının üstündeki kalitesiyle ülkemizde ilk defa bu standartlarda petrol keşfi yapıldı. Sadece bu kuyuda 1250 varil günlük üretim yapılıyor. Büyük mücadeleyle bugüne geldik."

Bilgin, güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bölgede güvenliğin tesis edildiğini dile getirdi.

"Bırakın petrol keşfi yapmayı köylerin boşaltıldığı topraklardı burası. Şimdi burada 22 köyü de yerleşime ve ulaşıma açıyoruz. Petrol sahaları ile yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Gençlerimiz artık umutsuz bir şekilde başka illere gitmek zorunda değil. Burası Türkiye'nin en önemli petrol ve kimya şehri olacak." ifadelerini kullanan Bilgin, sağlanan güven ortamıyla burada gösteri maçı da yaptıklarını belirtti.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da hedeflerinin dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek, tenisin her yerde oynanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Şırnak'ta uluslararası tenis turnuvası düzenlenmesi Avrupa'nın güney doğusunun sınırlarının Şırnak'tan başladığının bir göstergesidir." diyen Durmuş, Şırnak'ın tenis oynanacak mükemmel tesislere sahip olduğunu dile getirdi.

Durmuş, Gabar Dağı'nda tenis oynamanın birçok ilki başaran bir federasyon olarak kendilerini heyecanlandırdığını aktardı.

Vali Bilgin daha sonra portatif kortta TTF Başkanı Durmuş ile gösteri maçı yaptı.

Maçta milli tenisçiler İlay Yörük ve Melis Sezer de raket salladı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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