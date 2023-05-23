Şırnak'ın yöresel yemekleri "Nuh'un sofrası" etkinliğinde tanıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.



Şırnak Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm İl Müdürlüğü ile Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle kentteki yöresel yemeklerin tanıtımı için "Nuh’un sofrası" etkinliği yapıldı.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlikte içli köfte, yağlı ekmek, peynirli sac ekmeği, aşure, kenger ile yapılan yemekler ve tatlılar hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi.



ŞÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunda öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik, kentteki ürünlerin tanıtımını yaptıklarını belirterek, ürünlerin üniversitenin gastronomi öğrencileri tarafından hazırlandığını söyledi.

Amaçlarının kent genelinde yapılan doğal ürünlerden elde edilen yemekleri tanıtmak olduğunu ifade eden Çelik, "Bundan sonraki süreçte de bu etkinliklerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikleri artırmak yöresel yemeklerimizi tanıtmak istiyoruz." dedi.

Kadın Eli Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ayşe Ayter de yapılan etkinlikte kentin yemeklerini tanıtmak istediklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Mehmet Bilir de yemekleri tattığını ve çok beğendiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.