Cizre'deki izinsiz gösteriyle ilgili 7 zanlı tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde seçim gecesi sonuçlar açıklandıktan sonra izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Cizre'de 14 Mayıs gecesi seçim sonuçları açıklandıktan sonra Mezbahane Caddesi'nde izinsiz gösteri yapılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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