Cizre Kaymakamı Demir, köprü çalışmalarını inceledi

ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Dicle Nehri'nin iki yakasını birleştirecek İsmail Ebul-İz El Cezeri Asma Köprüsü'nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Demir, Dicle Nehri üzerinde yapılan üçüncü köprü olan İsmail Ebul-İz El Cezeri Asma Köprüsü inşaatını gezdi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Demir, yaptığı açıklamada, köprünün ilçeye hem turizm hem de görsellik anlamında büyük bir potansiyel kazandıracağına inandığını belirtti.

Köprüde çalışmaların geldiği nokta hakkında bilgi veren Demir, "Köprümüzün inşaatı şu an yüzde 90 seviyelerinde. Hedefimiz haziran ayının sonunda köprüyü tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır." dedi.

İlçede birçok çalışmanın yürütüldüğünü aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın refah içerisinde yaşayacağı bir Cizre hedefliyoruz. Belediyemizin imkanlarını vatandaşımızın huzuru ve refahı için seferber etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da vatandaşımızın da takdirini de kazandığımızı düşünüyoruz. Güzel bir memnuniyet var. İnşallah bu memnuniyet güzel bir şekilde devam edecek.”

Kaymakam Demir, daha sonra Millet Bahçesi'ni gezdi.

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