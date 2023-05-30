Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nda yıl sonu sergisi düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi düzenlendi.



Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Cizre'deki Dicle Nehri kenarında bulunan Bırca Belek Parkı'nda düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke tarafından yapıldı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin beğeniye sunulduğu sergiyi gezerek hazırlanan ürünleri inceleyen Demir, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Demir, yıl boyunca 1600'ün üzerinde kurs açıldığını, kurslara özellikle kadınların ilgisinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Gerek Halk Eğitim Merkezi gerekse Aile Destek Merkezi, Kadın Kültür merkezleri ve okullarda kadınlarımız için bulduğumuz her fırsatı değerlendiriyoruz." dedi.



Cizre’de çok ciddi bir potansiyelin olduğuna işaret eden Demir, ahşap boyamadan seramik ürünlere, kilim dokumadan konfeksiyon ürünlerine kadar pek çok ürünün bu kurslarda hazırlandığını kaydetti.



Demir, sergide emeği geçen kadınlara teşekkür ederek, şunları söyledi:



"Çünkü onlar evlerinden, çocuklarından zaman ayırıp geliyorlar. Biz de mümkün olduğunca kurslarımıza ve kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki ilk hedefimiz hanımlarımızın ürettikleri bu ürünlerin hanım eli pazarı yönetimi ile satışa sunmak. Satışlar için özellikle sosyal medyayı kullanıyorlar ve inşallah onu da bir internet sitesiyle taçlandırırız. Biz de bu süreçte hanımlarımıza destek olacağız. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadınlar imkan ve fırsat sunulduğunda gerçekten neler yapabileceklerini ortaya koydu. İnşallah biz de onlara aile bütçelerine katkıda bulunacakları kadar destek olacağız."





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