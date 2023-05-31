Silopi'de öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında İtalya ve Çek Cumhuriyetine uğurlandı

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ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesindeki Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 18 öğrenci öğretmenleri ile Erasmus Projesi kapsamında İtalya ve Çek Cumhuriyetine gitti.



Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Bölümünde okuyan 6 öğrenci öğretmenleriyle İtalya'ya, Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan 12 öğrenci de yine öğretmenleriyle Çek Cumhuriyetine uğurlandı.



Okul müdürü İzzet Başaran, okullarının Silopi'ye katma değer sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Erasmus Projesi kapsamında her sene Avrupa'ya öğrenci gönderdiklerini ifade eden Başaran, bu sene 18 öğrencinin öğretmenleri ile İtalya ve Çek Cumhuriyetine eğitim almak için gittiklerini söyledi.

"İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin destekleriyle donanım ihtiyacı karşılanan okulumuz 5 bölümde faaliyet göstermekte, okulumuza olan talep her geçen gün artmakta." diyen Başaran, 2019 yılından bu yana ilçede eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.



Başaran, Yiyecek ve İçecek Bölümünde okuyan öğrencilerin merkez ve köylerde bulunan tüm okul öncesi eğitim gören çocuklar için yemek hazırlayıp dağıttığını ifade etti.







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