Silopi'de öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında İtalya ve Çek Cumhuriyetine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi'de öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında İtalya ve Çek Cumhuriyetine uğurlandı

AA

Silopi ilçesindeki Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 18 öğrenci öğretmenleri ile Erasmus Projesi kapsamında İtalya ve Çek Cumhuriyetine gitti.

Silopi'de öğrenciler Erasmus Projesi kapsamında İtalya ve Çek Cumhuriyetine uğurlandı

ŞIRNAK (AA) - Silopi ilçesindeki Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 18 öğrenci öğretmenleri ile Erasmus Projesi kapsamında İtalya ve Çek Cumhuriyetine gitti.

Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakımı Bölümünde okuyan 6 öğrenci öğretmenleriyle İtalya'ya, Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyan 12 öğrenci de yine öğretmenleriyle Çek Cumhuriyetine uğurlandı.

Okul müdürü İzzet Başaran, okullarının Silopi'ye katma değer sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Erasmus Projesi kapsamında her sene Avrupa'ya öğrenci gönderdiklerini ifade eden Başaran, bu sene 18 öğrencinin öğretmenleri ile İtalya ve Çek Cumhuriyetine eğitim almak için gittiklerini söyledi.

"İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinin destekleriyle donanım ihtiyacı karşılanan okulumuz 5 bölümde faaliyet göstermekte, okulumuza olan talep her geçen gün artmakta." diyen Başaran, 2019 yılından bu yana ilçede eğitim hizmeti verdiklerini belirtti.

Başaran, Yiyecek ve İçecek Bölümünde okuyan öğrencilerin merkez ve köylerde bulunan tüm okul öncesi eğitim gören çocuklar için yemek hazırlayıp dağıttığını ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nda yıl sonu sergisi düzenlendi
YEREL HABERLER Cizre'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"nda yıl sonu ...
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 22 ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 59 ...
Şırnak´ta terör operasyonlarına 4 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak´ta terör operasyonlarına 4 tutuklama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.