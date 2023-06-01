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Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

AA

Şırnak'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışı Vali Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt tarafından yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı kurslarda hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Bilgin, usta öğreticilerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bilgin, programda, serginin il genelinde halk eğitim merkezlerinin yıl boyunca hayata geçirilen kursların finali niteliğinde olduğunu söyledi.

Ülkenin eğitimde, sağlıkta, kültürde ve alt yapıdaki her alanda gelişim ve değişim gösterdiğini kaydeden Bilgin, ülke genelinde aile destek ile çok amaçlı toplum merkezlerinin en çok bulunduğu il olduklarını belirtti.

Merkezlerde kadınların hayatın her aşamasına ilişkin çok yönlü eğitim aldığını ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Kadınlar geleceklerine daha özgür ve güvenle bakıyorlar. Merkezleri çok yönlü olarak da değiştiriyoruz. Son çıkan mevzuat ile kadınlarımız daha aktif bir şekilde bu merkezlerde hayat boyu öğrenmenin verdiği her türlü imkandan yararlanıyor, ücret alarak çalışmalarını daha ileri aşamalara götürüyor."

Cazım ise 2022-2023 eğitim öğretim yılı eylül ayı itibarıyla 326'sı okuma yazma, 4 bin 886'sı genel, 1554'ü mesleki olmak üzere 6 bin 766 kurs açıldığını söyledi.

Kurslarda 68 bini kadın ve 51 bini erkek olmak üzere 119 bin kişinin faydalandığını belirten Cazım, "Şırnak, hayat boyu öğrenme kapsamında Türkiye'de nüfus sayısına göre yararlanma oranı en yüksek 5 ilden biri olmuştur." dedi.

Gün boyu ziyaretlere açık olan sergide, kilim, ahşap yakma, el sanatları, tel kırma, örgü, resim, filografi ve geri dönüşüm malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda el işi ürünler yer aldı.



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