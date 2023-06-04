Cizre Dicle Spor U17 Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyon oldu

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ŞIRNAK (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Şırnak U17 Gelişim Liginde tüm rakiplerini yenen Cizre Dicle Spor, namağlup Şampiyon oldu



Şırnak'ta 7 takımdan kurulan U17 Gelişim Ligi'nde, Cizre Belediyespor, Cizre Nuh Spor, Cudi Gençlik ve Spor, 1960 Silopi Spor, Silopi Belediye Gençlik ve Spor ile Şırnak İdmanyurdu Spor takımlarını yenen Cizre Dicle Spor, Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.



Cizre Dicle Spor Teknik Direktörü Burak Dadak, elde ettikleri başarının zorlu ve özverili bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Rakiplerimizle çok zorlu maçlar oynadık. Ancak sporcularımız verilen taktikleri birebir yerine getirerek bugün ligi namağlup ve şampiyon olarak tamamladı. Bu anlamda sahada göstermiş oldukları bu özverili mücadele ve elde ettikleri bu başarıdan dolayı tüm sporcularımı tebrik ederim. Gençlere verdiği destekten dolayı bu şampiyonluğu Cizre Kaymakamı Nazlı Demir'e armağan ediyoruz."







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