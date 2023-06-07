Şırnak'ta uyuşturucu operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından uyuşturucu sattığı şüphesiyle 2 kişiye yönelik 2 ay boyunca fiziki takip yapıldı.

Şırnak kent merkezinden Uludere ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine şüpheli İ.Y. ve Y.Ü'nün içerisinde bulunduğu araç durduruldu.

Jandarma hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada, araçta 350 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli İ.Y. ve Y.Ü, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.









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