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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor

AA

Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnaklı sporcular, cimnastikte milli takıma girmek için çalışıyor.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen parkur ve yaş grupları yarışmalarında yıldız erkeklerde Türkiye birinciliği, küçük erkeklerde Türkiye ikinciliği, minik erkeklerde Türkiye üçüncülüğü, genç erkekler ve büyük kadınlarda Türkiye dördüncülüğü elde eden sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman yapan sporcular, milli takım için 9-11 Haziran'da Sivas'ta düzenlenecek Türkiye elemelerine katılacak.

Cimnastik antrenörü Kadir Taşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1400 lisanslı sporcuları olduğunu, okul döneminde yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Sporcuları Türkiye elemelerine hazırladıklarını kaydeden Taşar, amaçlarının milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirtti.

Taşar, "İyi sporcularımız var. İnşallah önce milli takım elemelerini geçecekler, sonra da ülkelerini çeşitli yarışmalarda temsil edecekler." dedi.

Sporculardan Ensar Balık da geçen yıl İstanbul'da yapılan yarışmada yıldız erkeklerde Türkiye şampiyonu olduğunu anımsattı.

Balık, "Hedefim bu yıl genç yıldızlarda şampiyon olarak ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil etmek. Türk bayrağını göndere çekerek hem ailemi hem emek veren antrenörlerimi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.

Onur Taşar ise bu yıl yapılacak yarışmada büyük erkeklerde şampiyon olmak istediğini kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, kentte şu an 48 bin 270 aktif sporcunun bulunduğunu, amaçlarının öğrencileri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp, sporla buluşturmak olduğunu anlattı.

Milli takıma sporcu kazandırmak istediklerini dile getiren Ayar, "Bu sayıyı artırmanın peşindeyiz. Cimnastikte hem gençlerde hem miniklerde Türkiye dereceleri bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.


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