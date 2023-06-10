Cizre'de Teknoloji ve Görsel Sanatlar sergisi açıldı

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Teknoloji ve Görsel Sanatlar yılsonu sergisi açıldı.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin danışman öğretmenler eşliğinde hazırladığı serginin açılışını gerçekleştirdi.



Geri dönüştürülebilir ürünler ile sergi oluşturan öğrenciler, tablo, süs eşyası, pet ve cam şişelerinin yanı sıra daha birçok atıktan dekoratif ürünler yaparak beğeni topladı.



Sergiyi gezen İke, sergide emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



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