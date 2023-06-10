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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, mayıs ayında 36 bin 838 yolcuya hizmet verdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı mayıs ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 36 bin 838 oldu, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 508'e ulaştı, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise 322 ton oldu.



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