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Şırnak'ta "İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Projesi" paneli düzenlendi

AA

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) iş birliği ile hayata geçirilen "İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi" kapsamında Şırnak'ta panel düzenlendi.

Şırnak'ta "İş Dünyası İçin Yerel Kalkınma Projesi" paneli düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) iş birliği ile hayata geçirilen "İş Dünyası için Yerel Kalkınma Projesi" kapsamında Şırnak'ta panel düzenlendi.

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ı kapsayan bölgede faaliyetlerini sürdüren Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED) ev sahipliğinde bir otelin konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve DİCLESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilim'in de aralarında olduğu kamu, yerel yönetim, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sönmez, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin ülkenin en genç nüfuslarından biri olduğunu, bölgesel ticarette önemli bir kavşakta bulunduğunu belirtti.

Bölgesel kalkınma farklarını geleneksel endüstriyel üretimle kapatma zamanının geride kaldığını ifade eden Sönmez, "Dijital ve yeşil dönüşüm kaldıracı sayesinde akıllı şehirlere geçişin önünü açacak yeni bir ekonomik model arayışı içindeyiz. 21. yüzyıl dünyası pek çok açıdan ‘kentlerin dünyası’ olacak, kentlerimiz kalkınırsa ülkemiz kalkınacak." dedi.

Bilim ise kentin ekonomisinin temelinde tarım ve hayvancılık ve sınır ticaretinin bulunduğunu kaydetti.

Başta kömür olmak üzere madencilik sektörünün de gelişme gösterirken, özellikle yakın dönemde Gabar Dağı'nda bulunan petrolün bölgenin umudu olduğunu aktaran Bilim, şöyle konuştu:

"Nüfusunun yüzde 65'i 25 yaş altı olan şehrimizde yerel kaynakların ekonomiye kazandırılması, madencilikte yatırım teşviklerinin artırılması, mevcut sınır kapısındaki ticaretin canlandırılması ve ilaveten yeni sınır kapılarının açılması yerel kalkınma için büyük önem arz ediyor."

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