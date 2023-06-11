Diyarbakır’da "Doğa Sporları Festivali" yapıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde "Doğa Sporları Festivali" gerçekleşti.

Eğil Belediyesi ve Nebiler Vadisi Yerel Eylem Grubu Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği festival, Dicle Barajı kıyısında yapıldı.

Etkinliklerde, çeşitli derneklerden katılan bisiklet sporları grubu, dalış sporcuları, kano, yamaç paraşütü ve dağcılık dernekleri sporcuları gösteri yaptı.

Katılımcılara, belediye tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu, tekne turları yapıldı.

Hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle paraşüt uçuşlarının yapılamadığı etkinliğe, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İdris Aslan, TKDK Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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