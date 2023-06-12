Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 28 şüpheliden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 28 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 9 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.