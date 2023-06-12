Şırnak’ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangına TOMA müdahale etti

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobildeki yangını Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) söndürdü.

Şırnak-Cizre kara yolu Sanayi Sitesi uygulama noktasına yaklaşık 200 metre kala R.Ş'nin kullandığı 24 AK6 7183 Irak plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

Sürücünün dumanı görünce emniyet şeridine çektiği araçtaki yangını uygulama noktasındaki TOMA müdahale ederek söndürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yapılan müdahaleyi araç sürücüsü telefonuyla kaydetti.

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