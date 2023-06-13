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Şırnak'ta tarıma kazandırılan atıl araziler mercimek üretimiyle canlandı

AA

Şırnak'ta tarıma kazandırılan atıl araziler mercimek üretimiyle canlandı

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak'ta atıl durumda olan 5 bin dönüm arazi mercimek üretimiyle tarıma kazandırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanılmasının Etkinleştirmesi Projesi-(TAKEP)" kapsamında Şırnak merkez ile İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde 270 çiftçiye ait 5 bin dönüm kullanılmayan arazi tespit edildi.

Tarıma kazandırılmak istenen bu alanda geçen yıl kasım ayında çiftçilere yüzde 75 hibe destekle dağıtılan 70 ton sertifikalı mercimek tohumu toprakla buluşturuldu.

Çiftçilerin büyük emekle ürettiği mercimekte hasat sezonu başladı.

- "Üretimin devamlılığını sağlamak istiyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan, AA muhabirine, Bakanlığın uyguladığı proje ile yüzde 75 devlet destekli 70 ton mercimek tohumunun 5 bin dekara geçen yıl ekim yapıldığını söyledi.

Üretim aşamasında da hastalığa karşı kontrollerin ve verim çalışmalarının Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapıldığını ifade eden Altan, "Bu yıl il genelinde 10 bin ton rekolte bekliyoruz. Üreticilerimiz memnun. Biz de atıl durumda olan arazilerin kurtarılmasından dolayı onlarla aynı mutluluğu yaşıyoruz." dedi.

Üreticinin yanında olduklarını belirten Altan, her yıl bu şekilde kullanılmayan arazileri tarıma kazandırmak istediklerini aktardı.

"Proje kapsamında 5 bin dönüm alan atıl olmaktan çıkarıldı. Bunu artırmak istiyoruz. Üretimin devamlılığını sağlamak istiyoruz." diyen Altan, kentte kuru tarım yapılan alanların çok olduğunu, bu alanları atıl olmaktan kurtarmak için de Bakanlığın sertifikalı tohum desteği verdiğini kaydetti.

Altan, çiftçiye bereketli bir hasat sezonu diledi.

- Çiftçi destekten memnun

Kumçatı beldesindeki çiftçilerden Mehmet Demir, kullanmadığı 33 dönüm arazisine devletin verdiği yüzde 75 hibe destekle 250 kilogram sertifikalı mercimek tohumu ektiğini ve iyi verim elde ettiğini söyledi.

Lokman Ar da devletin çiftçilere her türlü yardımı ve kolaylığı sağladığını ifade ederek, "Duymadığımız destekleri de bizlere veriyorlar. 20 dönüm atıl arazim vardı, ekmeye imkanım yoktu. Onların verdiği destekle ektim. Valiliğimiz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bizlere çok destek oluyor. Gübre ve mazot desteği sağlıyorlar. Allah devletimizden, yetkililerimizden razı olsun." diye konuştu.

İdil'in Alakamış köyünde üretim yapan Mansur Ay ise 70 dönüm arazisine mercimek ekimi yaptığını, iyi verim elde ettiğini düşündüğünü anlattı.

Ay, "Bölge kurak olduğu için yağmur yağmayan sene sıkıntı yaşıyoruz ve tarlamızı ekemiyoruz. Yetkililerden ricamız Cizre Barajı suyunun bölgemize ulaşması." ifadelerini kullandı.

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