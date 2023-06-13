Şırnak'ta güvenlik korucusunun şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta 4 Haziran'da güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in özel aracında şehit edildiği silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Terör saldırısını gerçekleştirdiği iddiasıyla güvenlik güçlerince yakalanan R.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.