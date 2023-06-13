Şırnak Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Üniversitesi'nde (ŞÜ) mezun olan bin 761 öğrenci için tören gerçekleştirildi.

ŞÜ 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler tören geçişi yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından üniversite birincisi Özgür Gözlek, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ise mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti.

Bu yıl 9 fakülte, 2 yüksekokul ve 4 meslek yüksekokuldan bin 761 öğrencinin mezun olduğunu belirten Alkış, "Bundan sonraki yaşamlarınızda burada aldığınız bilgi ve erdemin sizlere yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Bir an önce iş yaşamına katılmanız, kendinize, ailelerinize ve elbette ki ülkenize katkı sağlamanız gerekir. Elbette evlenip mutlu bir aile kurmanızı da tavsiye ediyorum. Mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenine katılan tüm ailelere derin muhabbetlerimizi sunarken, mezun olan öğrencilerimize de bundan sonraki yaşamlarında başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından üniversiteyi derece ile bitiren öğrencilere plaket verildi.

Mezuniyet marşının okunmasının ardından kep atan öğrenciler daha sonra müzik eşliğinde halay çekti.



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