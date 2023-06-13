Şırnak'ta devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta şarampole devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halil Acet yönetimindeki 73 EA 411 plakalı traktör, Kumçatı beldesi Güneyce köyü yolunun 5 kilometresinde şarampole devrildi.

Sürücü ile yanındaki eşi Sabiha Acet, devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sabiha Acet, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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