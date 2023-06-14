Cizre'de 4 kilogram eroin ele geçirildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmaları kapsamında 22 adrese özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve ikametgahlarındaki aramalarda 4 kilogram eroin bulundu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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