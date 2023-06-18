Hilal Belediyesince yayla yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal Beldesinde belediye tarafından tarım ve hayvancılığa destek amacıyla yayla yollarının ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Belde merkezinden 25 kilometre uzaklıkta olan 3 bin 200 rakıma sahip Kırmızı, Sipo ve Mehrina yaylalarının yolları belediye ekipleri tarafından açılarak araç ulaşımına uygun hale getirildi.
Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, yolların açılmasıyla yaylaya giden çiftçi ve besicileri ziyaret etti.
Benek, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların daha rahat ve daha iyi koşullarda yaylalara ulaşım sağlayabileceğini belirtti.
Besici Süleyman Babat ise bu çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Cevher Benek'e teşekkür ederek, çok zor şartlarda yaylalara çıktıklarını artık araçla daha rahat ulaşım sağlayacaklarını ifade etti.