Şırnak'ta kaybolan gençten 3 gündür haber alınamıyor

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Sulak köyünde yaşayan Hüseyin Yoncuz (19), kent merkezindeki bir okulda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini belirterek, 16 Haziran Cuma günü evden ayrıldı.

Sınava girmediği tespit edilen Yoncuz'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Yoncuz'un bulunması için jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ağabey Mehmet Yoncuz, AA muhabirine, kardeşinin cuma günü bir diş kliniğinde muayene olmak için Cizre'ye gittiğini öğrendiklerini belirterek, "Kardeşim Şırnak'a gitmemiş. Kardeşimin kaçırıldığını düşünüyorum." dedi.

Yoncuz, görenlerin veya kardeşiyle ilgili bilgisi bulunanların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istedi.​​​​​​​



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