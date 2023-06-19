Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 133 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 133 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 133 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 kilo 319 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 685 gram eroin, 25 gram esrar, 18 gram afyon sakızı, 5 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) 8 bong, 4 hassas terazi, 8 tabanca, 12 şarjör, 170 fişek, 16 bin makaron, 160 paket sigara, 56 cep telefonu, 95 cep telefonu aksesuarı ve 8 bin 200 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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