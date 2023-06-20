Cizre Milli Eğitim Müdürü İke, 5 mahalledeki okuma salonlarını ziyaret etti

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ŞIRNAK (AA) - Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "Her Mahalleye Çalışma Salonu Projesi" kapsamında ilçedeki 5 mahalleye kazandırılan okuma salonlarını ziyaret etti.



Okuma salonlarında inceleme yapan İke, yazın öğretmenler eşliğinde ders çalışmak isteyen öğrenciler için çalışma salonlarının en uygun yer olduğunu söyledi.



5 farklı mahallede açılan okuma salonlarının, ücretsiz olarak öğrencilere ve KPSS'ye hazırlanan adaylara açık olduğunu ifade eden İke, "Öğrenciler buralarda derslere odaklanabilecek, sessiz ve motive edici bir atmosferde hayalleri için ideal bir ortamda çalışma imkanına sahip olabilecek. Konforlu çalışma salonlarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz." dedi.



İke, bu çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir'e teşekkür etti.









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