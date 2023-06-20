Şırnak'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Dirsekli köyünde babasının kullandığı traktörle tarlaya giden Dirsekli İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Emir Bakla, hareket halindeki araçtan düşerek altında kaldı.

Ağır yaralanan ve İdil Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bakla'nın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye gelen Bakla'nın ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.​​​​​​​



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