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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak'ta petrol sahalarında incelemede bulundu:

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak'ta petrol sahalarında incelemede bulundu:

ŞIRNAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bir dönem terörle anılan, terörle hemen eş anlamlı hale gelen Gabar, Kato ve Bestler-Dereler bölgeleri artık petrolle anılmaya başlandı. Bu bölge artık huzurun, sükunetin ve petrolün bölgesi olmaya başladı." dedi.

Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik Üretim İstasyonu'nda incelemelerde bulunarak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kendisini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdiğini ve bunun çok önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Depremden etkilenen illerin tekrar ihyası, inşası ve ayağa kaldırılması kapsamında Hatay ve Adıyaman'da ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Bugün de burada Türkiye Yüzyılı'nda enerjinin de yüzyılına, stratejisine uygun şekilde bizim için Türkiye enerji sektörü için, Türkiye petrol sektörü için çok önemli olan bir ziyareti gerçekleştiriyoruz. Şırnak'tayız." ifadesini kullandı.

"Şırnak, bu son dönemde gerçekleştirdiğimiz keşiflerle çok önemli bir petrol merkezine dönüşüyor" diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aslında bir anlamda aslına rücu ediyor. Şırnak öteden beri 1970'lerden beri önemli bir petrol güzergahı. Irak-Türkiye boru hattının geçtiği güzergahlardan bir tanesi. Türkiye’ye giriş noktaların olduğu yerlerden bir tanesi ve hem Türkiye hem de aslında dünya petrol piyasaları için çok önemli bir merkezdi. Şimdi artık burada biz kendi petrolümüzü de bulduk ve üretimine başladık. Bir dönem terörle anılan, terörle hemen eş anlamlı hale gelen Gabar, Kato ve Bestler-Dereler bölgeleri artık petrolle anılmaya başlandı. Bu bölge artık huzurun, sükunetin ve petrolün bölgesi olmaya başladı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlı ısrarlı duruşu ve mücadelesiyle bu bölgeler terörden temizlendi. Bütün kurumlarımız, başta valilerimiz, mülki idari amirlerimiz, ilgili kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz hep birlikte bu bölgeleri gerçekten huzurlu, yaşanır hale getirdiler. Bizler de hemen akabinde buralarda özellikle petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını devam ettirdik ve bunlardan netice almaya başladık."

"2016 yılından sonra ilan ettiğimiz milli enerji ve maden stratejisinde, politikasında en temel unsurlardan bir tanesi Türkiye'nin dışa bağımlılıkla, cari açıkla mücadele anlamında özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi kaynaklarını, petrolünü ve doğal gazını üretmesiydi" ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, "Bunun için hem denizlerimizde yoğun bir arama faaliyetine giriştik, hem oralarda kendi filolarımız ile daha farklı bir iş yapış tarzı ile faaliyet gösterdik ve bunun neticelerini de aldık." diye konuştu.

Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sakarya Gaz Sahası, Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdik. Şimdi karalarda da daha önce gidilmemiş bölgelerde faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Sismik faaliyetlerimizden sonra sondaj faaliyetlerinde de yine buralarda çok önemli sonuçlar aldık. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023 yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu sene bitmeden 100. yılın içerisinde tarihin en büyük üretim rakamını, Türkiye'deki üretim rakamını geçmiş olacak ve bir rekor kıracak. Yani bu sene bir rekorlar yılı olacak inşallah. 2024 yılı da yine Türkiye Petrolleri açısında fevkalade önemli. 70. yılında Türkiye Petrolleri inşallah bu üretim rekorlarını daha da yukarı taşıyacak ve 200 bin varil günlük bir üretime ulaşacak. Bu Türkiye’nin ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sinin karşılanması anlamına geliyor. Elbette gidilecek daha çok yolumuz var. Gidilecek daha çok coğrafya var. Buralarda da yoğun bir arama faaliyeti ve inşallah ondan sonra da keşiflerle beraber üretim faaliyetlerini gerçekleştireceğiz."

Kato Dağı'nda da incelemelerde bulunduğunu söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kato'da da biliyorsunuz bir sondaj faaliyetimiz var. Ama inşallah oradan da ümitliyiz. Sabırla, büyük bir titizlik ile bizim çalışmalarımız hakikaten çok ciddi teknik çalışma gerektiren konular. Dolayısıyla sabırla, ısrarla bu bölgelerde çalışmamıza devam edeceğiz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde o çalışmaların neticesini de inşallah olumlu şekilde milletimizle paylaşmak isteriz. Ama bizim temel prensibimiz yeni dönemde sahada daha çok olmak, sizlerle belki daha çok hep beraber olacağız, dolaşacağız ülkemizin her yerini. Bu neticeleri milletimiz ile bu aziz milletle paylaşacağız. Elimizden gelen gayreti bu dönemde göstermiş olacağız."

Bakan Bayraktar'a incelemeleri sırasında Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin de eşlik etti.

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