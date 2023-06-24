Bakan Bayraktar, Şırnak'ta petrol sahasını havadan inceledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta petrol sahasında incelemelerde bulundu.



Gabar Dağı'ndaki petrol üretim alanlarını havadan inceleyen Bakan Bayraktar, daha sonra Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'na geldi. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, dün Hatay ve Adıyaman'da bulunduklarını anımsattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin 11 kenti etkilediğini dile getiren Bayraktar, depremden etkilenen şehirlerin kalkınması ve inşası için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile ve Gençlik Bankası'ndan bahsettiğine değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"O bankanın da ana gelirlerinden bir tanesi buradaki ve denizlerimizdeki petrol ve doğal gaz gelirlerimiz olacak. Dolayısıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, devletin bütün organlarıyla eş güdüm halinde bu çalışmayı yürüteceğiz. Daha iyi sonuçlar, daha yeni müjdeler milletimize sunacağız. Yaklaşık 2-3 saattir yukarıda dolaşıyoruz. Çok zor bir coğrafya ama bize yakışan da zoru başarmaktır."

Şehit Aybüke Yalçın-2 Kuyusu'nda da incelemelerde bulunan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar, TPAO çalışanları, protokol üyeleri ve güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraktar'a incelemeleri sırasında Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.