Şırnak'ta uyuşturucuyla yakalanan rehabilitasyon merkezi müdürü tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir rehabilitasyon merkezi müdürünün aracında 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu sattığı gerekçesiyle bir şüpheliyi takibe aldı.

Yaklaşık bir aylık takip sonucu şüpheli H.A'nın Beytüşşebap ilçesinden Uludere ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.

Jandarma timleri, şüphelinin kullandığı aracı durdurdu. Narkotik köpeklerinin de katıldığı aramada araçta 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve Beytüşşebap ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinin müdürü olduğu belirlenen şüpheli H.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.



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