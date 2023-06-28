Şırnak Valisi Osman Bilgin'den Kurban Bayramı mesajı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, bayramların birlik ve beraberliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelendiği, kardeşlik, akrabalık, komşuluk bağlarının kuvvetlendirdiği Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günler, sahip olunan maddi imkanları, sevgi ve merhametle paylaşarak manevi duyguları çoğaltmak, küskünlükleri, kırgınlıkları bertaraf etmek, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklar ile başımızın tacı yaşlılarımıza sevgimizi ve hürmetimizi göstermek için en güzel müstesna fırsattır bayramlarımız. Bizi asırlardır birbirimize bağlayan kardeşlik bağlarımız güçlendikçe ülkemiz, devleti ve milletiyle tek yürek tek bilek olmaya devam edecektir. Vatanımıza yönelik bozguncu, yıkıcı emelleri olanların planları dün olduğu gibi bugün ve yarın da boşa çıkacaktır."











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