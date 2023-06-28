Şırnak Valisi Bilgin, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek, Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ile görüştü, "Şehitlik Anıtı"na karanfil bıraktı, şehitler için dua etti.

Bilgin, buradan Jandarma Bölge Komutanlığına geçti.

Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, tarafından karşılanan Bilgin, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"ni kutladı, güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Bilgin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile polislerin bayramını kutladı, onlara görevlerinde üstün başarı diledi.

Vali Bilgin daha sonra Uludere Güvenlik Noktası'nı ziyaret etti, buradaki polis ve mahalle bekçileriyle bayramlaştı. Güvenlik noktasından geçen vatandaşların bayramını kutlayan Bilgin, şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Ziyaretlerde, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.



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