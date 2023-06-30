Şırnak’ta iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ın Cizre ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi Yalçın Sokak’ta amca çocukları olduğu öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda İ.Ö, M.Ö. ve K.Ö, yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan İ.Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​





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