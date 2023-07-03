Şırnak'ta 17 yaşındaki genç kızı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde 17 yaşındaki Firdevs Babat'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu sanık Ahmet Babat'ın yargılanmasına devam edildi.

Şırnak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Babat, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktulün babası Tamer Babat ve ailesinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tanık olarak Firdevs Babat'ın ağabeyleri Ömerhan ve Kadir Babat da dinlendi.

Sanık Ahmet Babat, suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtların (geçmişe dönük mesajlar) incelenmesini ve diğer tanıkların dinlenmesine ilişkin görüş bildirdi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Ahmet Babat'ın tutukluluk halinin devamına, HTS kayıtlarının incelenmesine, diğer tanıkların dinlenmesine, Ahmet Babat'ın yaş tespiti için İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Eylül'e erteledi.

İddianamede, tutuklu sanık Babat hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan aramalarda Firdevs Babat'ın cansız bedeni, 21 Ağustos 2022'de Şırnak-Uludere kara yolunun 15. kilometresindeki Hezil Çayı'nda bulunmuş, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet Babat tutuklanmıştı.

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