Şırnak'ta hibe desteği alan çiftçi hasada başladı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı fide desteği sayesinde ekimini yaptığı ürünlerin hasadına başladı.



Silopi ilçesinin Buğdaylı köyünde çiftçilik yapan Mahmut Uçar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden fide desteği aldı.



Uçar, yüzde 75 devlet desteğiyle aldığı fideleri 60 dönümlük alanda ekimini yaptı.



Ekimini yaptığı ürünlerin hasadına başlayan Uçar, ilçede yaklaşık 9 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, devletin tarım alanında verdiği destek sayesinde üretim yaptığını söyledi.



Üretimi artırmak istediğini kaydeden Uçar, "Türkiye ve Şırnak ekonomisine önemli katkılar verebiliriz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan da sebzecilik projelerine önem verdiklerini aktararak, üretim yapan çiftçilere yüzde 75 fide desteği verdiklerini bildirdi.



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