Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 72 ADC 290 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu sanayi noktası kavşağında orta refüjde aydınlatma direğine çarptıktan sonra yolun karşı tarafına geçti.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 aylık bebek A.B, H.E, S.B. ve F.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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