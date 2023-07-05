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Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı

AA

Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 72 ADC 290 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu sanayi noktası kavşağında orta refüjde aydınlatma direğine çarptıktan sonra yolun karşı tarafına geçti.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 aylık bebek A.B, H.E, S.B. ve F.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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