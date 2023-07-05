Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i bebek, 5 kişi yaralandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kamyonetin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i bebek, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 72 ADC 290 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu sanayi noktası kavşağında orta refüjde aydınlatma direğine çarptıktan sonra yolun karşı tarafına geçti.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 3 aylık bebek A.B, H.E, S.B. ve F.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.