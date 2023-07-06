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        Hilal Belediyesinden temizlik çalışması

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:20
        Hilal Belediyesinden temizlik çalışması

        ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal belde Belediye ekipleri, temizlik çalışmasını sürdürüyor.

        Hilal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekipler tarafından beldede cadde, sokak ve kaldırımlarda gerçekleştirilen çalışma ile yol kenarına atılan çöpler ve gelişi güzel bırakılan şişeler, poşetler, evsel atıklar ve cam kırıkları toplanıyor ve caddeye sarkan bitkiler kesilerek temizleniyor.

        Hilal Belediyesince başlatılan temizlik seferberliği çerçevesinde görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıklar toplanıyor.

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