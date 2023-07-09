Şırnaklı girişimci, kurduğu tesiste yaklaşık 3 bin akrebin bakımını yapıyor

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnaklı girişimci Rıdvan Kurt, 3 yıl önce kurduğu Akrep ve Venom (Zehir) Üretim Tesisi'nde yaklaşık 3 bin akrebin bakımını gerçekleştiriyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküller Biyoloji yüksek lisans mezunu olan ve yüksek lisans tezini de akrepler üzerinde yapan Rıdvan Kurt (42), 2006'da okuduğu bir makaleden etkilenerek akrepler hakkında gerekli araştırma yapmaya ve memleketinde tesis kurmaya karar verdi.

Cizre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi 3 yıl önce 15 dönüm arazinin 6 bin 300 metrekarelik kapalı alanında Akrep ve Venom Üretim Tesisi kuran Kurt, araziden topladığı 300 akrep sayısını tesiste çiftleştirme yöntemiyle yaklaşık 3 bine çıkardı.

3'ü laboratuvar teknikeri olmak üzere 4 kişinin çalıştığı tesiste, akreplerden 25 günde bir sağım yapılarak elde edilen zehir, sıfırın altında 86 derecede muhafaza ediliyor.

- "Zehri ile tıbbi olarak önem arz ediyor"

Kurt, AA muhabirine, okuduğu bir makalede akrep zehrinin onkolojik çalışmalarda kullanıldığını öğrendiğini, bunun tıbbi önemi dolayısıyla tesis kurmaya karar verdiğini söyledi.

Teorik çalışmalara saha çalışmaları da katarak bölgedeki akrep çeşitlerini araştırdığını aktaran Kurt, "Bölgemizdeki akrep türlerinin tıbbi olarak önem arz ettiğini farkına vardık. Androctonus crassicauda bölgede yoğun olarak çalıştığımız siyah ve sarı olan türdür. Bu tür zehri ile tıbbi olarak önem arz ediyor." dedi.

Dağlık, taşlık ve harabe alanlarında 2 yılda yaklaşık 300 topladıklarını bildiren Kurt, tesiste bunları laboratuvar ortamında gerekli araştırmaların ardından çiftleştirdiklerini ve akrep sayısını yaklaşık 3 bine çıkardıklarını belirtti.

Tesiste akreplerin beslenmesi ve sağım işlemlerinin de başarılı bir şekilde yapıldığını ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

"Akreplerin sağım işlemleri 25 günde bir yapılıyor. Düzenli beslenen bir akrepte 25 günde bir verim almak mümkün. Bunların 3 aylık bir kış uykusunun dışında yılda 10 kez sağımı olabilmektedir. Bu sıvı venomu toz hale getirdiğimizde 5'te 1 verim elde ediliyor. Diğer kısmı fire veriyor. Amacımız, bu sektörü ülkeye kazandırmak."

- Zehir, sıfırın altında 86 derecede saklanıyor

Tesisin 20 bin akrep kapasiteli olduğunu anlatan Kurt, tesiste yaklaşık 3 bin akrep bulunduğunu belirterek, "Düzenli olarak sağımlarımızı gerçekleştiriyoruz ve elde ettiğimiz sıvıyı sıfırın altında 86 derecede soğutucuda saklıyoruz. Amacımız tıbbi olarak önem arz eden canlıların sahip olduğu zehrin veri tabanını oluşturmak ve zehri daha ulaşılır hale getirmek. Satışı gerçekleştirmek için yurt dışından 7 ülkeden çeşitli firmalarla görüşmelerimiz sürüyor." diye konuştu.