ANALİG Voleybol çeyrek final müsabakaları Şırnak'ta sona erdi

ŞIRNAK (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol çeyrek final müsabakaları Şırnak’ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 15 ilden 24 takım mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, AA muhabirine, bu yıl okul sporları ve ANALİG müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Müsabakalara katılan erkek ve kız takımlarından gruplarında ilk ikiye kalanların yarı final maçlarına gideceğini anımsatan Ayar, "Buraya gelen sporculara iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Organizasyonun başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Amacımız başarılı sporcuların milli takıma kazandırılmasını sağlamak." dedi.

Ayar, voleybolun en rağbet gören branşlardan biri olduğuna işaret ederek, "Amacımız salonların gençlerle dolması. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Şırnak olarak son iki yılda 30'dan fazla organizasyona ev sahipliği yaparak, 10 binin üzerinde misafir ağırladık." ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonunda, kızlarda; Batman, Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep, Diyarbakır, Muş takımları yarı finale çıkarken, erkeklerde ise Ağrı, Bitlis, Şanlıurfa, Van, Mardin ve Diyarbakır takımları rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakaları 20-23 Temmuz'da Ardahan ve Uşak'ta yapılacak.